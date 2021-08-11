"Ровноазот", свалки и качество воздуха: интервью с главой Госэкоинспекции

Киевлян и гостей города, которые въезжают в столицу по Бориспольскому шоссе, часто встречает неприятный запах. А путешественники по Обуховской трассе невольно вынуждены "чувствовать" близость свалки. Кричащая ситуация в Киеве и ситуация в других городах вызывает много вопросов.

Как в столице борются с неприятными запахами, а также, кто виноват в аварии на предприятии "Ровноазот", в каких регионах страны больше всего стихийных свалок – об этом в первой части интервью 24 каналу рассказал глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Критическая ситуация Токсичный газ и кислотные дожди: какие последствия может иметь авария на "Ровноазоте"

"Ровноазот" под проверками

Андрей Николаевич, недавно на ЧАО "Ровноазот" произошла авария. Уже установлена ​​причина?

По информации предприятия, на агрегате №5 произошла разгерметизация трубопровода нитрозных газов – неконцентрированной азотной кислоты, в результате чего произошел выброс оксида азота в воздух.

Госэкоинспекция одной из первых выехала на место аварии и провела исследования воздуха возле "Ровноазот". Отклонений касательно концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Виновники аварии обнаружены?

Сейчас Госэкоинспекция продолжает внеплановую проверку ЧАО "Ровноазот". Это мероприятие осуществляется в части контроля за атмосферным воздухом, то есть, проверяем все источники выбросов на предприятии, выполнение им мер по уменьшению загрязнения и тому подобное.

По результатам проверки, в случае выявления нарушений, будем составлять соответствующие административные протоколы и накладывать штрафы на должностных лиц. Если обнаружим сверхурочные загрязняющие выбросы, рассчитывать ущерб.

Какие последствия для окружающей среды может иметь авария на "Ровноазот"?

Была проведена экспертиза почвы. По результатам лабораторных исследований, в большинстве отобранных проб зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями.

В то же время, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но и оказаться результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.

Именно поэтому для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в ЧАО "Ровноазот" относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

Также планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Контроль качества воздуха – это необходимость



В Украине критическая ситуация с уровнем загрязнения воздуха / Фото Pixabay

Вы говорили, что в этом году запланировано дооборудовать один из стационарных постов в Кривом Роге современным пылемером. О каком именно посте говорится?

Сейчас в городе функционирует 5 постов автоматического наблюдения за качеством воздуха. Они осуществляют измерения по 8 показателям, в том числе и касательно различных микрочастиц пыли.

Установка новых пылемеров позволит фиксировать мелкие частицы, поэтому органы местного самоуправления смогут принимать меры в отношении пылеподавления.

На данный момент информации о конкретном пункте, на котором установят пылемер, нет. И уже со следующего года все посты мониторинга планируется оборудовать такими приборами.

В каких украинских городах также планируется установить пылемеры?

Украинское законодательство предусматривает создание общегосударственной системы мониторинга качества воздуха, которая будет охватывать все населенные пункты страны. Субъектами наблюдения, которые должны устраивать посты мониторинга, являются Министерство защиты окружающей среды, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, а также органы местного самоуправления.

Сейчас такие системы работают в Кривом Роге, Киеве и на территории Донецкой области. Кстати, Донецкая область присоединилась к системе индекса качества воздуха Европейского экологического агентства, ведь тамошние посты наблюдения соответствуют требованиям директивы ЕС о качестве атмосферного воздуха.

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Столица, особенно левый берег, часто страдает от ужасного зловония. Планируется ли установить там приборы для мониторинга уровня выбросов в атмосферу?

В Киеве в начале года установили 2 первых поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха, и оба находятся как раз на левом берегу – по улице Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Киевляне могут онлайн посмотреть содержание в воздухе загрязняющих веществ. А до конца года городские власти планируют установить еще 3 поста – в Печерском, Оболонском и Соломенском районах.

Ситуация с мусорными свалками неприемлема



Мусор – одна из главных экологических проблем Украины и мира / Фото Pixabay

Когда мы говорим о вони в столице, сразу должны принимать во внимание еще одну проблему – свалки. Насколько я знаю, они в своем большинстве уже переполнены и должны перестать работать...

Вывоз столичного мусора осуществляет ЧАО "Киевспецтранс", на балансе которого находится полигон №5 в Подгорцах. Он переполнен, и в 2018 году городской совет даже принял решение о его закрытии после создания соответствующей альтернативы.

Это действительно насущная проблема, ведь свалка эксплуатируется с многочисленными природоохранными нарушениями. Во время последней проверки Госэкоинспекция обнаружила захоронение бытовых отходов без предварительной сортировки.

Это является грубым нарушением закона Украины "Об отходах", поэтому мы обратились в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением о приостановлении предоставления услуг в сфере обращения с отходами, пока эти нарушения не будут устранены. Теперь ждем приговор суда.

В начале июня городской совет взялся за вопросы рекультивации полигона, которая предусматривает его закрытие и преобразование в экологически безопасный объект. Сначала работы будут осуществляться на одной части свалки, чтобы вывоз отходов из Киева не прекращался.

Планируется обустройство защитных экранов на поверхности полигона, внедрение систем сбора и очистки фильтрата. Также будут осуществляться меры по восстановлению земель, которые были загрязнены из-за эксплуатации свалки.

Стихийные свалки – также серьезная проблема. Их очень много, и постоянно появляются новые...

В прошлом году Госэкоинспекция обнаружила в Украине более 2 тысяч несанкционированных свалок. А в этом году больше всего административных протоколов за первое полугодие было составлено именно за нарушение требований по обращению с отходами – почти 8 тысяч.

Одним из частых нарушений является отсутствие Схем санитарной очистки населенных пунктов в территориальных общинах. Это приводит к неурегулированности обращения с отходами и в том числе к появлению бесхозных свалок.

Недавно Госэкоинспекция впервые в судебном порядке обязала орган местного самоуправления разработать Схему санитарной очистки населенного пункта. Это Барышевский поселковый совет, во время внеплановой проверки которого обнаружено масштабное засорение территории отходами и отсутствие Схемы саночистки. Убытки окружающей среде составили почти 9 миллионов гривен.

Для борьбы со стихийными свалками используем и другие инструменты – в частности, спутниковый мониторинг. ГЭИ получает аэрокосмические снимки от Национального центра управления и испытания космических средств. На таких фото можем обнаружить экологические нарушения – в том числе и засорение земель.

Так, недавно нам удалось зафиксировать стихийную свалку твердых бытовых отходов в Брусилове Житомирской области. Во время внеплановой проверки Брусиловского поселкового совета факт засорения участка подтвердился. Площадь этой свалки составила больше 3 гектаров. Также в пробах почв, отобранных на участке, обнаружили превышение содержания тяжелых металлов (железа, марганца, меди, свинца, цинка) в 2-3 раза.

В каком из регионов больше всего стихийных свалок?

В прошлом году больше всего свалок было обнаружено в Харьковской и Херсонской областях.

В первом полугодии 2021 года лидерами по количеству нарушений в сфере обращения с отходами стали главные промышленные области Украины – Кировоградская и Днепропетровская. Приднепровский округ ГЭИ, в состав которого входят эти области, составил почти 1 тысячу административных протоколов в этой сфере. Подавляющее большинство нарушений связаны именно с промышленными отходами.

Обращение с мусором является большой проблемой и для Закарпатской области. Во время проверок органов местного самоуправления на Закарпатье ГЭИ обнаружила, что 40% населенных пунктов области не обеспечены централизованным сбором бытовых отходов.

Это приводит к тому, что местные жители образуют несанкционированные свалки, отходы с которых с дождевой водой смываются в реки. Особенно остро эта проблема стоит для горных регионов, в которые сложно добраться перевозчикам мусора.

В прошлом году засорение реки Тиса отходами привело к скандалу с нашим западным соседом. Президент Венгрии направил президенту Украины обращение с просьбой прекратить засорение, ведь объем мусора, который сплавлялся в Венгрию, приобрел катастрофических масштабов.

Кроме отсутствия Схем саночистки, во многих населенных пунктах причиной образования несанкционированных свалок также являются низкие штрафы за правонарушения – по 82-й статье Кодекса об административных правонарушениях, они составляют всего 850 – 1 700 гривен. Это не может быть стимулом к ​​развитию органами местного самоуправления и предприятиями современной инфраструктуры обращения с отходами.

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Какова ситуация со свалками во Львове, где несколько лет назад произошла трагедия?

Грибовицкая свалка, на которую свозят все отходы города, эксплуатировалась Львовским коммунальным предприятием "Збиранка". Решением городского совета предприятие ликвидировали, присоединив к ЛПК "Зеленый город".

Авария на Грибовицкой свалке произошла из-за нарушения правил эксплуатации полигонов и строительных норм. Согласно проекту свалки, биогаз из тела полигона должен удаляться через соответствующие скважины. Если не проводить мероприятия по удалению биогаза и метана, то есть риски их накопления и возгорания. Это и произошло на Грибовицкой свалке, где погибли люди.

О ситуации с украинскими водоемами, вырубкой лесов и древесиной на экспорт читайте вскоре в продолжении интервью с Андреем Малеваным.