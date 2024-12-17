Об этом 24 Каналу рассказала председатель ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко, отметив, что нефть может потечь через проливы Турции в Средиземное море. Также она отметила, что из-за аварии погибнет большое количество морских организмов.

Смотрите также Закономерный результат: в ВМС назвали причины, из-за которых утонули российские танкеры возле Керчи

Какие страны могут пострадать из-за разлива нефти в Черном море

Председатель ОО объяснила, что в первую очередь пострадают причерноморские страны – Украина, Россия, Турция, Румыния и Болгария. Однако подобное загрязнение границ нет, что может повлечь трансграничную аварию.

Нефть может пройти через проливы Босфор, Дарданеллы и оказаться в Средиземном море. Это станет угрозой для многих других стран,

– подчеркнула Тимочко.

Она отметила, что за такую аварию Россия должна была бы понести ответственность. Для примера, когда подобные инциденты происходят в Японии, штрафные санкции для возмещения убытков за 1 литр нефти стоят до 15 тысяч долларов. Только 1 литр нефти вызывает нарушение морской океанской экосистемы.

Однако, к сожалению, не все можно измерить деньгами, ведь гибель водных организмов вызывает уменьшение биоразнообразия отдельных видов или даже популяций,

– отметила председатель ОО.

Она подчеркнула, что Черноморская комиссия должна признать факт утечки нефти российской агрессией, а убытки нужно возместить. Для этого нужно подать официальный документ в МУС, который должен рассмотреть его как очередной экоцид России.

Обратите внимание! Экологи из Greenpeace сообщили, что если около 8 тысяч тонн нефтепродуктов из двух танкеров окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря. Доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании отметил, что при нынешних погодных условиях разлив будет чрезвычайно трудно локализовать.

Тимочко также вспомнила подрыв Каховской ГЭС, когда большие объемы пресной воды хлынули в дельту Днепра и опреснили побережье Черного моря. Тогда погибло большое количество морских организмов, которые не могут жить в пресной воде.

Она добавила, что в течение пребывания российского военного флота в Черном море и ведения военных действий погибли тысячи редких животных – дельфинов.