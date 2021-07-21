Об этом сообщил в эфире 24 канала заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Он отметил, что таких предприятий очень много.

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"В целом предприятий с наивысшей степенью риска для окружающей среды на этот год (2021 – 24 канал) - примерно 7 тысяч в различных отраслях. Отдельно по химическим предприятиям проведем проверки", – заявил Малеванный.

Последствия аварии на "Ривнеазот"

Он добавил, что, к счастью, превышения вредных веществ вокруг предприятия нет. Специалисты также отобрали образцы проб почвы по результатам оседания вредных веществ. В ближайшее время сделают лабораторные выводы.

Самое главное – не допустить таких аварий, экологических или техногенных катастроф в будущем. Поэтому формируем перечень субъектов для проверки и предложим Кабмину,

– отметил Малеваный.

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