Об этом сообщил в эфире 24 канала заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Он отметил, что таких предприятий очень много.
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"В целом предприятий с наивысшей степенью риска для окружающей среды на этот год (2021 – 24 канал) - примерно 7 тысяч в различных отраслях. Отдельно по химическим предприятиям проведем проверки", – заявил Малеванный.
Последствия аварии на "Ривнеазот"
Он добавил, что, к счастью, превышения вредных веществ вокруг предприятия нет. Специалисты также отобрали образцы проб почвы по результатам оседания вредных веществ. В ближайшее время сделают лабораторные выводы.
Самое главное – не допустить таких аварий, экологических или техногенных катастроф в будущем. Поэтому формируем перечень субъектов для проверки и предложим Кабмину,
– отметил Малеваный.
Малеваный о взрыве на предприятии "Ривнеазот": смотрите видео
Авария на "Ривнеазоте": коротко
- Взрыв произошел 20 июля из-за того, что разгерметизировался трубопровод в цехе азотной кислоты на химзаводе "Ривнеазот".
- Никто не пострадал, но жителей беспокоило большое желтое облако и неприятный запах.
- На заводе заверили, что выброс нитрозных газов был разовый. Он, по их информации, не опасен.