Про це повідомив в ефірі 24 каналу заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований. Він зауважив, що таких підприємств є дуже багато.

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"Загалом підприємств з найвищим ступенем ризику для довкілля на цей рік (2021 – 24 канал) – приблизно 7 тисяч у різних галузях. Окремо по хімічних підприємствах проведемо перевірки", – заявив Мальований.

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Він додав, що, на щастя, перевищення шкідливих речовин навколо підприємства немає. Фахівці також відібрали зразки проб ґрунту за результатами осідання шкідливих речовин. Найближчим часом зроблять лабораторні висновки.

Найголовніше – не допустити таких аварій, екологічних чи техногенних катастроф, у майбутньому. Тому формуємо перелік суб'єктів для перевірки та запропонуємо Кабміну,

– зазначив Мальований.

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