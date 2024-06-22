Одна из пассажирок автобуса Оксана Волощук рассказала журналистам о вероятной причине аварии. Инцидент произошел в 5 часов утра 22 июня.
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Что известно о причине аварии
Он (водитель – 24 Канал) заснул за рулем. Потому что когда все падали и кричали, и потом начали вылезать через лобовое окно, он говорил: "Ну да, ну да, заснул, девушки, заснул, извините, заснул,
– рассказала пассажирка.
По ее словам, по состоянию на 13:15 по Киеву пассажиров пересадили в другой автобус, которым они должны доехать до города Солнечный Берег в Болгарии.
"Вот мы в 5 утра перевернулись и сейчас мы едем 10 минут в нашем направлении. Семь часов мы слонялись просто никому ненужные", – вспомнила женщина.
Она уточнила, что сначала их привезли в спортзал, где дали воды, потом – люди ждали на заправке. Оксана Волощук рассказала, что компания не предоставила пассажирам ни воды, ни кофе, ни еды. Поэтому покупали все за свой счет.
Кстати, в румынской полиции также отмечали, что водитель мог заснуть за рулем. Ведь он не был пьяным.
В украинском МИД рассказали, что 9 пассажиров получили незначительные травмы и пересели в другой автобус, которым должны доехать до Болгарии.