Одна из пассажирок автобуса Оксана Волощук рассказала журналистам о вероятной причине аварии. Инцидент произошел в 5 часов утра 22 июня.

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Что известно о причине аварии

Он (водитель – 24 Канал) заснул за рулем. Потому что когда все падали и кричали, и потом начали вылезать через лобовое окно, он говорил: "Ну да, ну да, заснул, девушки, заснул, извините, заснул,

– рассказала пассажирка.

По ее словам, по состоянию на 13:15 по Киеву пассажиров пересадили в другой автобус, которым они должны доехать до города Солнечный Берег в Болгарии.

"Вот мы в 5 утра перевернулись и сейчас мы едем 10 минут в нашем направлении. Семь часов мы слонялись просто никому ненужные", – вспомнила женщина.

Она уточнила, что сначала их привезли в спортзал, где дали воды, потом – люди ждали на заправке. Оксана Волощук рассказала, что компания не предоставила пассажирам ни воды, ни кофе, ни еды. Поэтому покупали все за свой счет.

Кстати, в румынской полиции также отмечали, что водитель мог заснуть за рулем. Ведь он не был пьяным.

В украинском МИД рассказали, что 9 пассажиров получили незначительные травмы и пересели в другой автобус, которым должны доехать до Болгарии.