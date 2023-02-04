О ситуацию в регионе рассказал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге, передает 24 Канал.
Важно Одесса – без света: все, что известно о масштабной аварии в регионе
Кудрицкий пояснил, что все 3 подстанции, питающие Одессу и область, пережили по несколько атак.
Мы потеряли большое количество оборудования, в том числе и трансформаторного. В результате сильно снизилась надежность питания. Кроме того, оборудование, которое 4 февраля вышло из строя, также несколько раз страдало от атак врага. Мы его восстанавливали, но физический ресурс уже подошел к концу,
– заметил глава правления Укрэнерго.
Он добавил, что сейчас план действий таков:
- ускорить и активизировать работу по восстановлению всех энергообъектов в Одесской области, которые пострадали в результате атак;
- фокусируемся на одном из объектов, чтобы как можно быстрее подать дополнительную электроэнергию.
Кудрицкий отметил, что сейчас заживлена критическая инфраструктура города – системы водоснабжения и теплообеспечения.
"В ближайшие дни будем работать с облэнерго и Министерством энергетики, чтобы перезаживить критическую инфраструктуру на автономные источники", – сказал Кудрицкий.
По его словам, начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, питающие Одессу и область получили повреждения. По нескольку атак произошло на каждую из этих подстанций. В результате сильно снизилась надежность питания региона.
Масштабная авария в Одесской области: главное
- В Одесской области 4 февраля произошла масштабная авария на подстанции. Поэтому в части города – серьезные проблемы с электроснабжением. Все из-за предварительной ракетной атаки россиян.
- Заметим, что это уже вторая за сутки авария на принадлежащей Укрэнерго высоковольтной подстанции. О первой аварии на подстанции в Одессе сообщали вечером 3 февраля.
- Власти признают, ситуация – сложная, а масштаб аварии существенный.