На трассе Киев – Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго" произошла авария. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека. Среди них есть ребенок.

Обратите внимание Из-за ДТП: в Киеве водитель легковушки разбил стекло маршрутки

Детали ДТП на трассе Киев – Чоп

В Ровненском районе столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Audi. Кроме погибших, еще пострадали еще два человека.

Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя с Audi,

– говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. На месте ДТП работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



​Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото ГУ ГСЧС



В аварии погибли два человека​ / Фото ГУ ГСЧС



Полиция устанавливает обстоятельства событий​ / Фото ГУ ГСЧС

Последние смертельные ДТП в Украине