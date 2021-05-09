Смертельная авария на трассе Киев – Чоп: среди погибших есть ребенок – фото
На трассе Киев – Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго" произошла авария. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека. Среди них есть ребенок.
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Детали ДТП на трассе Киев – Чоп
В Ровненском районе столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Audi. Кроме погибших, еще пострадали еще два человека.
Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя с Audi,
– говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. На месте ДТП работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото ГУ ГСЧС
В аварии погибли два человека / Фото ГУ ГСЧС
Полиция устанавливает обстоятельства событий / Фото ГУ ГСЧС
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