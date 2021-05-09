На трасі Київ – Чоп поблизу розважального закладу "Айвенго" сталась аварія. Зіткнулись мікроавтобус та легковий автомобіль.

Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи. Серед них є дитина.

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Деталі ДТП на трасі Київ – Чоп

В Рівненському районі стикнулись Mercedes-Benz Sprinter і Audi. Окрім загиблих, ще постраждало ще двоє людей.

Рятувальники провели деблокування травмованого водія з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і мертвого водія з Audi,

– мовиться в повідомленні.

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини аварії. На місці ДТП працювало 15 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп / Фото ГУ ДСНС



В аварії загинуло двоє людей / Фото ГУ ДСНС



Поліція встановлює обставини подій / Фото ГУ ДСНС

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