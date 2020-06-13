В Житомирской области 12 июня произошла смертельная авария. В результате ДТП один мужчина погиб, еще шестеро получили травмы.

Авария произошла около 22:50 на трассе возле села Молчановка Ружинского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области. Смотрите также На полной скорости в фуру: смертельное ДТП на Киевщине – фото, видео Что известно о причинах аварии и пострадавших 45-летний водитель Volkswagen Passat пытался обогнать мотоблок с прицепом сена. На встречной полосе автомобиль врезался в Suzuki Grand Vitara под управлением 53-летнего жителя Киевщины.

В результате от полученных травм в больнице умер 74-летний пассажир Volkswagen Passat.

Также в больницу госпитализированы с травмами различной степени тяжести водители двух авто и 26-летний водитель мотоблока.

В медучреждение отправили еще трех пассажиров автомобиля Suzuki Grand Vitara. Среди них – 7-летний ребенок.

Полиция открыла уголовное дело.

Авария на трассе Кременец – Белая Церковь – Ржищев / Фото Нацполиции

Оба водителя остались живыми / Фото Нацполиции

Водитель мотоблока находится в больнице / Фото Нацполиции