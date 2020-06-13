Моторошна ДТП на Житомирщині: є загиблий і багато поранених, серед них дитина – фото
У Житомирській області 12 червня сталася смертельна аварія. В результаті ДТП один чоловік загинув, ще шестеро отримали травми.
Аварія сталася близько 22:50 на трасі поблизу села Мовчанівка Ружинського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
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Що відомо про причини аварії та постраждалих
- 45-річний водій Volkswagen Passat намагався обігнати мотоблок з причепом сіна. На зустрічній смузі автомобіль врізався в Suzuki Grand Vitara під керуванням 53-річного мешканця Київщини.
- В результаті від отриманих травм у лікарні помер 74-річний пасажир Volkswagen Passat.
- Також в лікарню госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості водії двох авто і 26-річний водій мотоблока.
- В медзаклад відправили ще трьох пасажирів з автомобіля Suzuki Grand Vitara. Серед них – 7-річна дитина.
- Поліція відкрила кримінальну справу.
Аварія на трасі Кременець – Біла Церква – Ржищів / Фото Нацполіції
Обидва водії залишились живими / Фото Нацполіції
Водій мотоблока перебуває в лікарні / Фото Нацполіції