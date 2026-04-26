Зеленский и глава МАГАТЭ Гросси посетили обновленную экспозицию "Чернобыль: люди и смыслы"
В день 40-й годовщины аварии на ЧАЭС президент Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси первыми посетили обновленную экспозицию "Чернобыль: люди и смыслы".
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Как выглядит обновленная экспозиция?
Благодарен работникам музея "Чернобыль" за эту важную работу и сохранение памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Большая благодарность всем ликвидаторам этой катастрофы,
– заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ознакомил главу государства и международных гостей с новыми экспозициями.
Владимир Зеленский в обновленном музее / Фото МВД Украины
В музее есть несколько выставочных залов, в которых можно узнать не только о причинах катастрофы, но и о первых часах ликвидации последствий, процесс отселения граждан из зоны отчуждения, влияние радиации на людей, “жизнь” зоны отчуждения за десятилетия после аварии.
"Рад был рассказать почетным гостям об обновленной экспозиции "Чернобыль: люди и смыслы". Она качественно меняет фокус с "мертвой зоны" – на людей, их решения и ответственность, которые позволили сохранить жизнь", – отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В музее впервые представили архивные документы, которые показывают: несмотря на политику замалчивания со стороны советской власти, система внутренних дел с самого начала докладывала реальную ситуацию и действовала без промедлений.
Документы со времен катастрофы / Фото МВД Украины
"Обновленный музей Чернобыль – это пространство о большом уважении и благодарности героям-ликвидаторам. Место, где говорят правду о тех событиях, объясняют их предпосылки и последствия, учат безопасности", – отметил Игорь Клименко.
Образовательная экспозиция музея рассказывает об истории атомной энергетики. Можно узнать о строении реактора и радиационной безопасности. Особое внимание делегация обратила на новейшую историю зоны отчуждения – российскую оккупацию 2022 года и обстрел укрытия ЧАЭС, который произошел в 2025 году.
В 2025 году, когда вражеский дрон повредил конфайнмент ЧАЭС, в сильный мороз в течение 490 часов спасатели непрерывно работали на высоте около 100 метров, чтобы не допустить утечки.
Зеленский и Гросси в обновленном музее / Фото МВД Украины
Чернобыль посетит президент Молдовы Санду
Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Также она посетит Чернобыль, чтобы "почтить тех, кто отдал свое здоровье или даже жизнь для защиты Европы от еще большей трагедии".