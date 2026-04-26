Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Дивіться також Присмак алюмінію та липкі губи․ Історія ліквідатора аварії на ЧАЕС, який голіруч змітав радіаційний пил

Як виглядає оновлена експозиція?

Вдячний працівникам музею "Чорнобиль" за цю важливу роботу та збереження памʼяті про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Велика вдячність усім ліквідаторам цієї катастрофи,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко ознайомив главу держави та міжнародних гостей з новими експозиціями.



Володимир Зеленський у оновленому музеї / Фото МВС України

В музеї є кілька виставкових залів, у яких можна дізнатися не лише про причини катастрофи, а й про перші години ліквідації наслідків, процес відселення громадян з зони відчуження, вплив радіації на людей, “життя” зони відчуження за десятиліття після аварії.

"Радий був розповісти почесним гостям про оновлену експозицію "Чорнобиль: люди і сенси". Вона якісно змінює фокус із "мертвої зони" – на людей, їхні рішення і відповідальність, які дозволили зберегти життя", – зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У музеї вперше представили архівні документи, які показують: попри політику замовчування з боку радянської влади, система внутрішніх справ від самого початку доповідала реальну ситуацію і діяла без зволікань.



Документи з часів катастрофи / Фото МВС України

"Оновлений музей Чорнобиль – це простір про велику повагу та вдячність героям-ліквідаторам. Місце, де говорять правду про ті події, пояснюють їх передумови та наслідки, навчають безпеці", – зауважив Ігор Клименко.

Освітня експозиція музею розповідає про історію атомної енергетики. Можна дізнатися про будову реактора та радіаційну безпеку. Окрему увагу делегація звернула на новітню історію зони відчуження – російську окупацію 2022 року та обстріл укриття ЧАЕС, який стався у 2025 році.

У 2025 році, коли ворожий дрон пошкодив конфайнмент ЧАЕС, у сильний мороз протягом 490 годин рятувальники безперервно працювали на висоті близько 100 метрів, щоб не допустити витоку.

Президент відвідав оновлену експозицію, присвячену катастрофі на ЧАЕС: дивіться відео

Зеленський та Гроссі у оновленому музеї / Фото МВС України

Чорнобиль відвідає президентка Молдови Санду