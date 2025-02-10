В понедельник, 10 февраля, плотно заполненный автобус направлялся в столицу из города Сан-Агустин-Акасагуастлан. Во время движения он упал примерно на 20 метров с моста Пуэнте Белис, который пересекает дорогу и ручей, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Страшное ДТП в Гватемале

Транспорт слетел в загрязненное ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 51 человек – 36 мужчин и 15 женщин. Пострадавшие оказались в ловушке.

На кадрах, опубликованных пожарным департаментом в социальных сетях, видео автобус, частично погружен в сточные воды, окруженный телами жертв.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур и отправил военным и работников агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий для помощи в спасательных работах.

"Я выражаю солидарнсть с семьями жертв, которые сегодня проснулись с трагической новостью. Их боль - это моя боль", - написал Аревало в социальных сетях.

Спасатели пытаются вытащить пострадавших из автобуса / Фото Bomberos Voluntarios

Спасение пострадавших, которые оказались в ловушке под Белизским мостом: смотрите видео

К слову, недавно жуткая авария произошла в Мексике. Там автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло более 40 человек.