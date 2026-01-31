В Златополе на Харьковщине вышло из строя электротехническое оборудование почти на всех котельных
В Златополе из-за скачка напряжения вышло из строя вышло из строя электротехническое оборудование на пяти из шести котельных. Восстановить их работу мгновенно невозможно.
Котельные невозможно запитать даже из генераторов. Об этом сообщает Николай Бакшеев, городской глава Златополя.
Что известно о неисправности котельных в Златополе?
Во время восстановления электроснабжения в Златополе на Харьковщине 31 января произошел резкий скачок напряжения в электросети. Из-за этого из строя вышли 5 из 6 котельных.
К сожалению, эта неисправность временно делает невозможным работу котельных даже при использовании резервных генераторов,
– отметил городской голова Николай Бакшеев.
По состоянию на 15:12 все котельные уже возобновили работу и работают в штатном режиме.
Что происходит в энергосистеме Украины?
В субботу, 31 января, в Украине во многих регионах ввели аварийные отключения света. В энергосистеме зафиксирована сложная ситуация.
Графики почасовых отключений, которые применили с начала суток не действуют. У Харькове и Киеве остановилось метро, в части регионов Украины исчезло водоснабжение.
В Министерстве энергетики говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это повлекло за собой каскадные отключения в сети.