Об этом во время брифинга рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 Канал. Из-за аварии он приехал в Одессу.
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Критическую инфраструктуру Одессы заживили
Кудрицкий рассказал, что критическую инфраструктуру Одессы уже подключили к энергоснабжению.
Сейчас заживлена критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотвода, теплообеспечения,
– отметил глава Укрэнерго.
По его словам, Укрэнерго отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники. К этому также привлечены:
- "ДТЭК Одесские электросети",
- Минэнерго,
- ГСЧС и другие службы.
"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", – добавил Кудрицкий.
Он отметил, что существенные ограничения энергоснабжения будут продолжаться как минимум сегодня и завтра. Дальнейшие прогнозы будут позже. Одессу и Одесский район заживят за счет энергоснабжения на севере и юге области. В настоящее время энергетики направляют усилия на ремонт одного из поврежденных энергообъектов, что позволит восстановить энергопитание города и выйти на графики подачи света 2 часа через 6.
Руководитель Укрэнерго сообщил, что оборудование, которое сломалось, ранее подвергалось атакам россиян. Его физический ресурс подошел к концу. В свою очередь, подключение газотурбинной электростанции мощностью 25 МВт из США займет недели.
Кратко о ситуации в Одессе
- Одесса страдает от ракетных атак российских оккупантов. В частности, 26 января захватчики попали в 2 энергетических объекта. Это привело к сложной ситуации в областном центре и районе. В результате повреждения оборудования часть области не имела физической возможности получать электроэнергию.
- Вечером 3 февраля случилась масштабная авария на подстанции в Одессе. На следующий день ситуация ухудшилась из-за еще одной аварии на подстанции Укрэнерго, где вышел из строя автотрансформатор, который возобновили после российских атак.
- В ДТЭК отметили, что энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. Электроснабжение возобновят, когда специалисты устранят аварию