В полиции Закарпатья 24 канала факт аварии подтвердили. Также объяснили, что по состоянию на 19:52 18 августа, на месте работает следственно-оперативная группа. Однако правоохранители не подтвердили и не опровергли данные, действительно ли УАЗ был военным.

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Что известно об аварии на Закарпатье

В Ужгороде военный УАЗ на скорости влетел в Skoda. ДТП произошло около 18:30 (18 августа – 24 Канал) на перекрестке улиц Шумная-Другетов в областном центре Закарпатья,

– написал Виталий Глагола.

По его словам, на месте по состоянию на 19:07 работала полиция и медики. Информации о раненых нет.

В Ужгороде произошла авария: смотрите видео

Из видео можно предположить, что водитель машины УАЗ, не тормозя, вошел в поворот, где на встречной полосе столкнулся с авто Skoda.

В Ужгороде произошла авария, вероятно, с участием военного авто: смотрите видео

Кстати, автобус ФК "Ужгород" попал в аварию в Житомирской области. Команда футболистов ехала в Житомир на матч Второй лиги с "Полесьем-2". Несмотря на аварию, запланированный поединок не планировали отменять.

Известно, что во время аварии пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.