Сначала после ДТП появилась версия, что в автобусе перед аварией вспыхнул пожар, из-за чего и произошел трагический случай. Однако спасатели это опровергли.

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Водитель мог быть больным

Еще одна версия, которая остается не опровергнутой – болезнь водителя. Мол, мужчине могло стать плохо, из-за чего он на время потерял управление. Однако заметим, что это неофициальная информация, которая еще нуждается в подтверждении.

В то же время коллеги водителя шокированы случившимся. Они убеждают, что он был опытным водителем.

Согласно данным СМИ, за рулем автобуса был Альберто Риццотто – он работал на компанию Martini Bus, арендовавшей автомобиль компании La Linea. Фирмы сотрудничали для перевозки туристов.

Отметим, что генеральный директор компании La Linea Массимо Фьорезе уверяет, что автобус был "новый", ведь ему не было и года. 40-летний Альберто Риццотто работал в компании 5 – 6 лет.

Среди погибших в аварии – украинцы