Об инциденте, который произошел в субботу, 26 апреля, ориентировочно после 20:00 сообщила полиция Ванкувера в соцсети Х. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, CBC, Sky News.

Смотрите также Украинец в Польше спровоцировал масштабное ДТП: пострадало много людей

Что известно об инциденте в Ванкувере

По данным полиции Ванкувера, есть погибшие и раненые, но точных данных о количестве жертв пока нет. CBC, ссылаясь на правоохранителей пишет, что водителя задержали, но информации о его возможных мотивах пока не предоставили.

Я шокирован и глубоко опечален ужасным инцидентом, который произошел во время сегодняшнего мероприятия по случаю Дня Лапу Лапу,

– сказал мэр Ванкувера Кен Сим.



Медики на месте аварии в Ванкувере / Фото CBC, Ben Nelms

За несколько часов до того на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые состоятся в понедельник, 28 апреля.

"С ужасом узнал об инциденте во время празднования Дня Лапу Лапу в Ванкувере, в результате которого были ранены и убиты невинные люди", – отреагировал на ситуацию лидер НДП Джагмит Сингх, выразив соболезнования родным жертв.

К слову, недавно вблизи Шайблингкирхена, что в Австрии, микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. 4 граждан Украины погибли, еще 4 получили тяжелые травмы. Еще 2 граждан Испании также пострадали.