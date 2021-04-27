На Закарпатье 26 апреля произошла ужасная авария. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще одна женщина находится в реанимации.

Страшная авария произошла на дороге национального значения Мукачево – Рогатин – Львов между селами Залужье и Зубовка Мукачевского района.

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Что известно о трагедии

В полиции сообщают, что обращение к ним поступило около семи часов вечера 26 апреля.

Чтобы извлечь погибших из искореженного авто, в ГСЧС привлекли личный состав и технику 17 пожарно-спасательной части Мукачево.

Полицейские установили, что столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen и Skoda. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина – пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение,

– сообщают в полиции.

В ГСЧС рассказывают, что погибшие – двое мужчин 1999 и 1984 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Еще одна женщина с травмами находится реанимации Мукачевской больницы.

Смертельная авария на Закарпатье фото ГСЧС и полиции

В полиции говорят, что за рулем Volkswagen был 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы.

Причины аварии еще устанавливают. Поскольку одним из участников ДТП был полицейский, материалы дела передадут работникам Государственного бюро расследований, которые будут проводить досудебное расследование.