На Закарпатті 26 квітня трапилась жахлива аварія. Внаслідок зіткнення двох автівок загинули троє людей, ще одна жінка перебуває в реанімації.

Страшна аварія трапилась на дорозі національного значення Мукачево – Рогатин – Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району.

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Що відомо про трагедію

У поліції повідомляють, що звернення до них надійшло близько сьомої години вечора 26 квітня.

Щоб вилучити загиблих із понівеченого авто, в ДСНС залучили особовий склад та техніку 17 пожежно-рятувальної частини Мукачева.

Поліцейські встановили, що зіткнулися два легкові автомобілі марки Volkswagen та Skoda. Внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення,

– повідомляють у поліції.

Надзвичайники розповідають, що загиблі – двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження. Ще одна жінка з травмами перебуває реанімації Мукачівської лікарні.

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У поліції кажуть, що за кермом Volkswagen був 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою.

Причини аварії ще встановлюють. Оскільки одним з учасників ДТП був поліцейський, матеріали справи передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які проводитимуть досудове розслідування.