Авария легкомоторного самолета в США: погибли пять человек

В штате Оклахома, недалеко от города Оклахома-Сити произошла авария легкомоторного самолета, в ходе которой погибли пять человек.

Об этом сообщила служба Fox News.

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Отмечается, что самолет разбился неподалеку Оклахома-Сити вскоре после вылета из аэрпорт в населенном пункте Понка-Сити. В ходе падения судно загорелось.

"После падения самолета ни один из пассажиров не выжил", - говорится в сообщении.

Представители местной власти заявили, что в ходе крушения судна погибли пять человек.

Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

По факту инцидента проводится расследование.