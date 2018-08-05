Авария легкомоторного самолета в США: погибли пять человек
В штате Оклахома, недалеко от города Оклахома-Сити произошла авария легкомоторного самолета, в ходе которой погибли пять человек.
Об этом сообщила служба Fox News.
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Отмечается, что самолет разбился неподалеку Оклахома-Сити вскоре после вылета из аэрпорт в населенном пункте Понка-Сити. В ходе падения судно загорелось.
"После падения самолета ни один из пассажиров не выжил", - говорится в сообщении.
Представители местной власти заявили, что в ходе крушения судна погибли пять человек.
Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
По факту инцидента проводится расследование.
Источник: 24 Канал
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