Аварія легкомоторного літака у США: загинуло п'ятеро людей

В штаті Оклахома, неподалік міста Оклахома-Сіті сталася аварія легкомоторного літака, в ході якої загинуло п'ятеро осіб.

Про це повідомила служба Fox News.

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Зазначається, що літак розбився неподалік Оклахома-Сіті незадовго після вильоту з аерпорту в населеному пункті Понка-Сіті. В ході падіння судно загорілося.

"Після падіння літака жоден з пасажирів не вижив", – йдеться у повідомленні.

Представники місцевої влади заявили, що в ході аварії судна загинул п'ятеро осіб.

Наразі на місці події працюють служби екстреного реагування.

За фактом інциденту проводиться розслідування.