У Брюсселі лайнер здійснив аварійну посадку лише на одному двигуні
Лайнер А-319 успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Брюсселя лише на одному робочому двигуні.
Про це повідомила служба "РИА Новости".
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Зазначається, що причиною поломки став птах, якого затягнуло потоком у один з двигунів лайнера незадовго після вильоту з міжнародного аеропорту Брюсселя.
Щоб не створювати паніки на борту судна командир повідомив пасажирам, що через технічні проблеми він змушений розвернути літак на посадку.
За попередньою інформацією літак належить авіакомпанії Brussels Airlines. Лайнер здійснював рейс до іспанського міста Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. На борту судна перебувало 150 людей. В ході аварійної посадки ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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