В Брюсселе лайнер совершил аварийную посадку на одном двигателе
Лайнер А-319 успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя только на одном рабочем двигателе.
Об этом сообщила служба "РИА Новости".
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Отмечается, что причиной поломки стала птица, которую затянуло потоком в один из двигателей лайнера вскоре после вылета из международного аэропорта Брюсселя.
Чтобы не создавать паники на борту судна, командир сообщил пассажирам, что из-за технических проблем он вынужден развернуть самолет на посадку.
По предварительной информации самолет принадлежит авиакомпании Brussels Airlines. Лайнер совершал рейс в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту судна находилось 150 человек. В ходе аварийной посадки никто не пострадал.
Источник: 24 Канал
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