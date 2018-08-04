В Брюсселе лайнер совершил аварийную посадку на одном двигателе

Лайнер А-319 успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя только на одном рабочем двигателе.

Об этом сообщила служба "РИА Новости".

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Отмечается, что причиной поломки стала птица, которую затянуло потоком в один из двигателей лайнера вскоре после вылета из международного аэропорта Брюсселя.

Чтобы не создавать паники на борту судна, командир сообщил пассажирам, что из-за технических проблем он вынужден развернуть самолет на посадку.

По предварительной информации самолет принадлежит авиакомпании Brussels Airlines. Лайнер совершал рейс в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту судна находилось 150 человек. В ходе аварийной посадки никто не пострадал.