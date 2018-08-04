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Авария вертолета Ми-8 в России: 18 человек погибли

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В России разбился вертолет Ми-8: 18 человек погибли
В России разбился вертолет Ми-8: 18 человек погибли / Фото из открытых источников

Инцидент произошел в Красноярском крае. Вертолет Ми-8, перевозивший нефтяников, зацепил внешнюю подвеску другого вертолета, что привело к аварии, в которой погибли все 18 человек, находившиеся на борту судна.

Об этом сообщило издание Газета.ru.

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Отмечается, что вертолет Ми-8, принадлежавший компании Utair, разбился утром в 4 часа в Туруханском районе Красноярского края.

По данным Росавиации, первым поднялся в воздух вертолет с внешней подвеской, к которой была прикреплена металлическая конструкция. Впоследствии взлетел вертолет с пассажирами, который должен был доставить работников на нефтеперекачивающую станцию.

Ми-8 успел пролететь два километра и, как считает следствие, на высоте 100 метров зацепил лопастями металлический трос.

В результате столкновения погибло 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров.

По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего раньше с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом – трубами. Вертолеты опасно сблизились, и Ми-8 зацепил несущим винтом трос, который удерживал груз,
– сказал источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.

В сообщении отметили, что из радиопереговоров стало ясно, что командир вертолета, который разбился, скорее всего в последний момент заметил опасное сближение. Он пытался сделать маневр, чтобы избежать столкновения, однако вертолет не достаточно маневренный.

Пилот грузового вертолета после столкновения отцепил подвеску и приземлился невредимым.

Пассажирский самолет упал на землю с такой силой, что от удара у него взорвались оба бака с горючим.

"Все тела погибших будут доставлены в Красноярск. Все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Компания окажет помощь и социальную поддержку семьям погибших", – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело передано в главное следственное управление СК России.

Смотрите видео: В России разбился вертолет Ми-8

 

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

Допис, поширений Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro)

 

Теги: Жертвы авиация Новости России Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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