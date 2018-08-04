Авария вертолета Ми-8 в России: 18 человек погибли

Инцидент произошел в Красноярском крае. Вертолет Ми-8, перевозивший нефтяников, зацепил внешнюю подвеску другого вертолета, что привело к аварии, в которой погибли все 18 человек, находившиеся на борту судна.

Об этом сообщило издание Газета.ru.

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Отмечается, что вертолет Ми-8, принадлежавший компании Utair, разбился утром в 4 часа в Туруханском районе Красноярского края.

По данным Росавиации, первым поднялся в воздух вертолет с внешней подвеской, к которой была прикреплена металлическая конструкция. Впоследствии взлетел вертолет с пассажирами, который должен был доставить работников на нефтеперекачивающую станцию.

Ми-8 успел пролететь два километра и, как считает следствие, на высоте 100 метров зацепил лопастями металлический трос.

В результате столкновения погибло 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров.

По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего раньше с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом – трубами. Вертолеты опасно сблизились, и Ми-8 зацепил несущим винтом трос, который удерживал груз,

– сказал источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.

В сообщении отметили, что из радиопереговоров стало ясно, что командир вертолета, который разбился, скорее всего в последний момент заметил опасное сближение. Он пытался сделать маневр, чтобы избежать столкновения, однако вертолет не достаточно маневренный.

Пилот грузового вертолета после столкновения отцепил подвеску и приземлился невредимым.

Пассажирский самолет упал на землю с такой силой, что от удара у него взорвались оба бака с горючим.

"Все тела погибших будут доставлены в Красноярск. Все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Компания окажет помощь и социальную поддержку семьям погибших", – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело передано в главное следственное управление СК России.

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