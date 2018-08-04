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Аварія вертольота Мі-8 у Росії: 18 людей загинули

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У Росії розбився вертоліт Мі-8: 18 людей загинуло
У Росії розбився вертоліт Мі-8: 18 людей загинуло / Фото з відкритих джерел

Інцидент стався у Красноярському краї. Вертоліт Мі-8, який перевозив нафтовиків зачепив зовнішню підвіску іншого вертольоту, що призвело до аварії в якій загинули всі 18 осіб, які перебували на борту судна.

Про це повідомило видання Газета.ru.

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Зазначається, що вертоліт Мі-8, який належав компанії Utair, розбився зранку о 4 годині у Туруханському районі Красноярського краю.

За даними Росавіації, першим піднявся у повітря вертоліт з зовнішньою підвіскою, до якої було прикріплено металеву конструкцію. Згодом злетів вертоліт з пасажирами, який повинен був доправити працівників на нафтоперекачувальну станцію.

Мі-8 встиг пролетіти два кілометри і, як вважає слідство, на висоті 100 метрів зачепив лопатями металевий трос.

В результаті зіткнення загинули 18 осіб: три члена екіпажу та 15 пасажирів.

За попередніми оцінками, екіпаж, і зокрема командир, не розрахував параметри набору висоти та дистанцію з урахуванням того, що інший вертоліт злетів з зовнішнім вантажем – трубами раніше з сусіднього майданчика на відстані менше ніж кілометра. Вертольоти небезпечно зблизилися, і Мі-8 зачепив несучим гвинтом трос, який утримував вантаж,
– сказало джерело "Інтерфаксу" в оперативному штабі на місці НС.

У повідомленні зауважили, що з радіопереговорів стало зрозуміло, що командир вертольоту, який розбився, швидше за все в останній момент помітив небезпечне зближення. Він намагався зробити маневр, щоб уникнути зіткнення, однак вертоліт не достатньо маневрений.

Пілот вантажного вертольоту після зіткнення відчепив підвіску та приземлився неушкодженим.

Пасажирський літак впав на землю з такою силою, що від удару у нього вибухнули обидва баки з пальним.

"Всі тіла загиблих будуть доставлені в Красноярськ. Всі співробітники "Роснафти" застраховані від нещасних випадків, їх родичі отримають встановлені виплати. Компанія надасть допомогу і соціальну підтримку сім'ям загиблих", – йдеться у повідомленні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК Росії (порушення правил безпеки, що спричинили з необережності смерть двох або більше осіб). Як заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко, справу передано до Головного слідчого управління СК Росії.

Дивіться відео: У Росії розбився вертоліт Мі-8

 

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

Допис, поширений Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro)

 

Теги: Новини Росії Жертви авіація Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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