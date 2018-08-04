У Румунії під час тренувального польоту зіткнулися легкомоторні літаки: є жертви
У Румунії над повітом Сучава зіткнулися два легкомоторні літаки. Один пілот загинув, інший – у лікарні з важкими травмами.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію повітового Інспекторату з надзвичайних ситуацій.
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За попередньою інформацією, літаки виконували тренувальний політ, готуючись до участі в авіашоу, яке повинне відбутися в аеропорту імені Штефана Великого у місті Сучава.
У Румунії під час тренувального польоту зіткнулися легкомоторні літаки: відео
Джерело: 24 Канал
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