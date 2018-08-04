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Катастрофа з вертольотом у Росії: з'явилася версія трагедії та відео

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У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт / Скрін з відео

Авіакатастрофа в Красноярському краї Росії, в якій загинуло 18 осіб, сталася через те, що вертоліт Мі-8 зіткнувся з іншим вертольотом, який злітав з того ж майданчика.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб регіону.

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4 серпня у Красноярському краї Російської Федерації зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули 18 осіб, які були на борту.

Вертоліт Мі-8 компанії Utair (бортовий номер 25640) прямував за маршрутом Ванкор-Харкасале. Під час зльоту сталося зіткнення з вантажем, закріпленим на тросі зовнішньої підвіски іншого вертольота Мі-8,
– розповів співрозмовник ЗМІ.

Зазначається, що на борту гелікоптера перебували вахтові робітники з нафтоперекачувальної станції №1 (Ванкор).

Водночас, екіпаж другого вертольота був змушений скинути вантаж на землю, щоб не зазнати аварії. Люди, що перебували на його борту, не постраждали.

За фактом авіакатастрофи порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб).

Також, у мережі опублікували відео з місця аварії вертольота Мі-8 у Красноярському краї. На ньому видно уламки вертольота, а голос за кадром говорить, що на борту перебували 15 пасажирів і троє членів екіпажу.

 

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

Допис, поширений Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro)

 

Теги: авіація Катастрофа Жертви Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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