Катастрофа з вертольотом у Росії: з'явилася версія трагедії та відео

Авіакатастрофа в Красноярському краї Росії, в якій загинуло 18 осіб, сталася через те, що вертоліт Мі-8 зіткнувся з іншим вертольотом, який злітав з того ж майданчика.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб регіону.

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4 серпня у Красноярському краї Російської Федерації зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули 18 осіб, які були на борту.

Вертоліт Мі-8 компанії Utair (бортовий номер 25640) прямував за маршрутом Ванкор-Харкасале. Під час зльоту сталося зіткнення з вантажем, закріпленим на тросі зовнішньої підвіски іншого вертольота Мі-8,

– розповів співрозмовник ЗМІ.

Зазначається, що на борту гелікоптера перебували вахтові робітники з нафтоперекачувальної станції №1 (Ванкор).

Водночас, екіпаж другого вертольота був змушений скинути вантаж на землю, щоб не зазнати аварії. Люди, що перебували на його борту, не постраждали.

За фактом авіакатастрофи порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб).

Також, у мережі опублікували відео з місця аварії вертольота Мі-8 у Красноярському краї. На ньому видно уламки вертольота, а голос за кадром говорить, що на борту перебували 15 пасажирів і троє членів екіпажу.