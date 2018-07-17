У Південній Кореї розбився військовий вертоліт: є загиблі

На південному сході Південної Кореї зазнав катастрофи військовий вертоліт, у результаті чого загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє AP із посиланням на Міністерство оборони в Сеулі.

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П'ятеро осіб загинули у результаті аварії вертольота на базі морської піхоти в південно-східному місті Пхохан,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вертоліт здійснював випробувальний політ після ремонту на військовому аеродромі. Проте, піднявшись у повітря на 10 метрів, він впав і загорівся.

Одній людині вдалося вижити в цій катастрофі, її госпіталізували з травмами до найближчої лікарні.

Наразі, у Міноборони Південної Кореї мають намір сформувати спеціальний комітет, який займеться розслідуванням причин катастрофи вертольота.

До слова, 7 липня, на південному сході Румунії під час авіашоу розбився винищувач МіГ-21 LanceR ВПС країни. Загинув пілот літака.