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В Южной Корее разбился военный вертолет: есть погибшие

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В Южной Корее разбился военный вертолет
В Южной Корее разбился военный вертолет / indiastrategic.in

На юго-востоке Южной Кореи потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Министерство обороны в Сеуле.

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Пять человек погибли в результате крушения вертолета на базе морской пехоты в юго-восточном городе Пхохан,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет совершал испытательный полет после ремонта на военном аэродроме. Однако, поднявшись в воздух на 10 метров, он упал и загорелся.

Одному человеку удалось выжить в этой катастрофе, ее госпитализировали с травмами в ближайшую больницу.

Сейчас, в Минобороны Южной Кореи намерены сформировать специальный комитет, который займется расследованием причин катастрофы вертолета.

К слову, 7 июля, на юго-востоке Румынии во время авиашоу разбился истребитель Миг-21 LanceR ВВС страны. Погиб пилот самолета.

Теги: Жертвы Катастрофа авиация Южная Корея
Источник: 24 Канал
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