В субботу, 7 июля, в Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ-21 LanceR ВВС страны. Погиб пилот самолета.

Об этом сообщает румынское издание ziare.com.

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Самолет разбился во время авиашоу на юго-востоке страны. Он упал в поле недалеко от базы и взорвался после удара о землю. Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пилота.

Информация о наличии других жертв не поступала.