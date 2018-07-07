В Румынии во время авиашоу разбился истребитель
В субботу, 7 июля, в Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ-21 LanceR ВВС страны. Погиб пилот самолета.
Об этом сообщает румынское издание ziare.com.
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Самолет разбился во время авиашоу на юго-востоке страны. Он упал в поле недалеко от базы и взорвался после удара о землю. Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пилота.
Информация о наличии других жертв не поступала.
Источник: 24 Канал
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