В Польше разбился истребитель: пилот погиб

Во время ночных полетов в Польше разбился боевой истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

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Самолет с 22 базы тактической авиации упал за 500 метров от домов неподалеку населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства 6 июля в 02:57 по киевскому времени. Пилот катапультировался вблизи поселка Сакув, что возле города Мальборк, но не выжил.

Трагически умерший пилот налетал в воздухе более 850 часов, в том числе более 600 часов на МиГ-29. Он много раз принимал участие в национальных и международных учениях.

Комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации выясняет причины аварии.

Напомним, 6 июня на Ровненском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет. В результате инцидента 3 военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Еще 9 получили ранения различных степеней тяжести.