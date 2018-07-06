У Польщі розбився винищувач: пілот загинув

Під час нічних польотів у Польщі розбився бойовий винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Польщі.

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Літак з 22 бази тактичної авіації упав за 500 метрів від будинків неподалік населеного пункту Паслек Вармінсько-Мазурського воєводства 6 липня о 02:57 за київським часом. Пілот катапультувався поблизу селища Сакув, що біля міста Мальборк, але не вижив.

Трагічно померлий пілот відлітав у повітрі понад 850 годин, зокрема понад 600 годин на МіГ-29. Він багато разів брав участь у національних та міжнародних навчаннях.

Комісія з розслідування авіакатастроф державної авіації з’ясовує причини аварії.

Нагадаємо, 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет. Внаслідок інциденту 3 військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям. Ще 9 отримали поранення різних ступенів важкості.