Прем’єр Польщі зробив гучну заяву про плани Росії на Донбасі

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що війна на Донбасі є частиною великого російського плану з дестабілізації Заходу.

Про це повідомляє "Радіо Польща".

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Відповідну заяву він зробив виступаючи в Європарламенті. За його словами, останні роки були періодом надзвичайного посилення геополітичних загроз.

"Таких, як тероризм або російська гібридна війна в Україні, і не тільки – втручання в демократичний процес країн Заходу, і навіть прямі напади на жителів співдружності", – заявив польський прем'єр.

Прем'єр Польщі наголосив, що дії Росії не є випадковістю, це заздалегідь спланована стратегія.