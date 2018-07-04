Прем’єр Польщі зробив гучну заяву про плани Росії на Донбасі
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що війна на Донбасі є частиною великого російського плану з дестабілізації Заходу.
Про це повідомляє "Радіо Польща".
Читайте також: Прем’єр Польщі категорично висловився про будівництво "Північного потоку-2"
Відповідну заяву він зробив виступаючи в Європарламенті. За його словами, останні роки були періодом надзвичайного посилення геополітичних загроз.
"Таких, як тероризм або російська гібридна війна в Україні, і не тільки – втручання в демократичний процес країн Заходу, і навіть прямі напади на жителів співдружності", – заявив польський прем'єр.
Прем'єр Польщі наголосив, що дії Росії не є випадковістю, це заздалегідь спланована стратегія.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі