Премьер Польши сделал громкое заявление о планах России на Донбассе

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что война на Донбассе является частью большого российского плана по дестабилизации Запада.

Об этом сообщает "Радио Польша".

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Соответствующее заявление он сделал выступая в Европарламенте. По его словам, последние годы были периодом необычайного усиления геополитических угроз.

"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине, и не только – вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", – заявил польский премьер.

Премьер Польши подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия.