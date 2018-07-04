Премьер Польши сделал громкое заявление о планах России на Донбассе
Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что война на Донбассе является частью большого российского плана по дестабилизации Запада.
Об этом сообщает "Радио Польша".
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Соответствующее заявление он сделал выступая в Европарламенте. По его словам, последние годы были периодом необычайного усиления геополитических угроз.
"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине, и не только – вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", – заявил польский премьер.
Премьер Польши подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия.
Источник: 24 Канал
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