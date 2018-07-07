У Румунії під час авіашоу розбився винищувач
У суботу, 7 липня, в Румунії під час авіашоу розбився винищувач МіГ-21 LanceR ВПС країни. Загинув пілот літака.
Про це повідомляє румунське видання ziare.com.
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Літак розбився під час авіашоу на південному сході країни. Він впав у поле неподалік від бази і вибухнув після удару об землю. Рятувальники, прибувши на місце події, констатували смерть пілота.
Інформація про наявність інших жертв не надходила.
Джерело: 24 Канал
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