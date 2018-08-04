Катастрофа с вертолетом в России: появилась версия трагедии и видео

Авиакатастрофа в Красноярском крае, в которой погибли 18 человек, произошла из-за того, что вертолет Ми-8 столкнулся с другим вертолетом, который взлетал с той же площадки.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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4 августа в Красноярском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, находившихся на борту.

Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. Во время взлета произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8,

– рассказал собеседник СМИ.

Отмечается, что на борту вертолета находились вахтенные рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 (Ванкор).

В то же время, экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не попасть в аварию. Люди, находившиеся на его борту, не пострадали.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также в сети опубликовали видео с места аварии вертолета Ми-8 в Красноярском крае. На нем видны обломки вертолета, а голос за кадром говорит, что на борту находились 15 пассажиров и трое членов экипажа.