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Катастрофа с вертолетом в России: появилась версия трагедии и видео

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В России разбился вертолет
В России разбился вертолет / Скрин с видео

Авиакатастрофа в Красноярском крае, в которой погибли 18 человек, произошла из-за того, что вертолет Ми-8 столкнулся с другим вертолетом, который взлетал с той же площадки.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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4 августа в Красноярском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, находившихся на борту.

Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. Во время взлета произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8,
– рассказал собеседник СМИ.

Отмечается, что на борту вертолета находились вахтенные рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 (Ванкор).

В то же время, экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не попасть в аварию. Люди, находившиеся на его борту, не пострадали.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также в сети опубликовали видео с места аварии вертолета Ми-8 в Красноярском крае. На нем видны обломки вертолета, а голос за кадром говорит, что на борту находились 15 пассажиров и трое членов экипажа.

 

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

Допис, поширений Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro)

 

Теги: авиация Новости России Жертвы Катастрофа
Источник: 24 Канал
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