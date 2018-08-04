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В России разбился вертолет: погибли все пассажиры

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В России разбился вертолет, погибли 18 человек
В России разбился вертолет, погибли 18 человек / Фото из открытых источников

В Красноярском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, находившихся на борту.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли,
– рассказал источник агентства.

Отмечается, что на борту вертолета были сотрудники компании "Анкор".

В то же время источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, а перед падением он пролетел два километра.

По его словам, вертолет упал в безлюдном месте и загорелся, в результате чего был полностью разрушен.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.

Кроме того, по информации ГУ МЧС по краю, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Игарка в 10:20 по местному времени (6:20 по Киеву).

На месте трагедии работают спасатели и представители правоохранительных органов.

Теги: Новости России авиация Катастрофа Жертвы
Источник: 24 Канал
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