В России разбился вертолет: погибли все пассажиры
В Красноярском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, находившихся на борту.
Об этом сообщает "РИА Новости".
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На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли,
– рассказал источник агентства.
Отмечается, что на борту вертолета были сотрудники компании "Анкор".
В то же время источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета, а перед падением он пролетел два километра.
По его словам, вертолет упал в безлюдном месте и загорелся, в результате чего был полностью разрушен.
По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.
Кроме того, по информации ГУ МЧС по краю, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Игарка в 10:20 по местному времени (6:20 по Киеву).
На месте трагедии работают спасатели и представители правоохранительных органов.