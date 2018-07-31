Пассажирский самолет разбился в Мексике
Самолет авиакомпании Aeromexico, перевозивший пассажиров разбившегося в штате Дуранго, в Мексике.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что представители авиакомпании подтвердили факт аварии самолета, однако, никаких деталей инцидента пока не сообщили.
Aeromexico в курсе инцидента в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали,
– говорится в сообщении в Twitter.
По предварительным данным на борту самолета находилось около 80 человек.
Министр транспорта Мексики Херердо Руис Эспарса написал в своем Twitter, что самолет авиакомпании упал сразу после взлета. Он также отметил, что на борту судна находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа.
По аварии высказался и губернатор штата Хосе Росас Аиспуро. Он написал в своем Twitter, что официальных данных о смертях или травмах пока нет. Также Аиспуро сообщил журналистам, что самолет упал сразу после того, как оторвался от земли.