Пассажирский самолет разбился в Мексике

Самолет авиакомпании Aeromexico, перевозивший пассажиров разбившегося в штате Дуранго, в Мексике.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: В Малайзии обнародуют детали расследования загадочного исчезновения самолета рейса MH370

Отмечается, что представители авиакомпании подтвердили факт аварии самолета, однако, никаких деталей инцидента пока не сообщили.

Aeromexico в курсе инцидента в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали,

– говорится в сообщении в Twitter.

По предварительным данным на борту самолета находилось около 80 человек.

We are aware of an accident in Durango and we're working to gather details and verify the information. Follow our official communication channels for more updates. — Aeromexico (@AeromexicoUSA) 31 липня 2018 р.

Министр транспорта Мексики Херердо Руис Эспарса написал в своем Twitter, что самолет авиакомпании упал сразу после взлета. Он также отметил, что на борту судна находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

По аварии высказался и губернатор штата Хосе Росас Аиспуро. Он написал в своем Twitter, что официальных данных о смертях или травмах пока нет. Также Аиспуро сообщил журналистам, что самолет упал сразу после того, как оторвался от земли.

Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1 — Gearard Mac Ruaidhrí (@gwayathat) 31 липня 2018 р.