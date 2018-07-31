Пасажирський літак розбився у Мексиці
Літак авіакомпанії Aeromexico, що перевозив пасажирів розбився у штаті Дуранго, у Мексиці.
Про це повідомляє Reuters.
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Зазначається, що представники авіакомпанії підтвердили факт аварії літака, однак, жодних деталей інциденту наразі не повідомили.
Aeromexico в курсі інциденту в Дуранго і працює, щоб перевірити інформацію і отримати деталі,
– йдеться у повідомленні в Twitter.
За попередніми даними на борту літака перебувало біля 80 людей.
Міністр транспорту Мексики Херердо Руїс Еспарса написав у своєму Twitter, що літак авіакомпанії упав одразу після зльоту. Він також зазначив, що на борту судна перебувало 97 пасажирів та 4 члени екіпажу.
Щодо аварії висловився і губернатор штату Хосе Росас Аіспуро. Він написав у своєму Twitter, що офіційних даних щодо смертей чи травм наразі немає. Також Аіспуро повідомив журналістам, що літак впав одразу після того, як відірвався від землі.