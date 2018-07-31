Пасажирський літак розбився у Мексиці

Літак авіакомпанії Aeromexico, що перевозив пасажирів розбився у штаті Дуранго, у Мексиці.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що представники авіакомпанії підтвердили факт аварії літака, однак, жодних деталей інциденту наразі не повідомили.

Aeromexico в курсі інциденту в Дуранго і працює, щоб перевірити інформацію і отримати деталі,

– йдеться у повідомленні в Twitter.

За попередніми даними на борту літака перебувало біля 80 людей.

We are aware of an accident in Durango and we're working to gather details and verify the information. Follow our official communication channels for more updates. — Aeromexico (@AeromexicoUSA) 31 липня 2018 р.

Міністр транспорту Мексики Херердо Руїс Еспарса написав у своєму Twitter, що літак авіакомпанії упав одразу після зльоту. Він також зазначив, що на борту судна перебувало 97 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Щодо аварії висловився і губернатор штату Хосе Росас Аіспуро. Він написав у своєму Twitter, що офіційних даних щодо смертей чи травм наразі немає. Також Аіспуро повідомив журналістам, що літак впав одразу після того, як відірвався від землі.

Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1 — Gearard Mac Ruaidhrí (@gwayathat) 31 липня 2018 р.