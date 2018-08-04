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У Росії розбився вертоліт: загинули всі пасажири

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У Росії розбився вертоліт, загинуло 18 осіб
У Росії розбився вертоліт, загинуло 18 осіб / Фото з відкритих джерел

У Красноярському краї Російської Федерації зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули 18 осіб, які були на борту.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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На борту повітряного судна перебували 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули,
– розповіло джерело агентства.

Зазначається, що на борту гелікоптера були співробітники компанії "Анкор".

Водночас, джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, а перед падінням він пролетів два кілометри. 

За його словами, вертоліт впав у безлюдному місці і загорівся, через що був повністю зруйнований.

За попередніми даними, причиною катастрофи могли стати технічна несправність або помилка пілота.

Окрім того, за інформацією ГУ МНС по краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).

На місці трагедії працюють рятувальники і представники правоохоронних органів. 

Теги: Новини Росії Жертви авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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