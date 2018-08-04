В Румынии во время тренировочного полета столкнулись легкомоторные самолеты: есть жертвы

В Румынии над уездом Сучава столкнулись два легкомоторных самолета. Один пилот погиб, другой – в больнице с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Читайте также: Катастрофа с вертолетом в России: появилась версия трагедии и видео По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.



В Румынии во время тренировочного полета столкнулись легкомоторные самолеты: видео