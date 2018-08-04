В Румынии во время тренировочного полета столкнулись легкомоторные самолеты: есть жертвы
В Румынии над уездом Сучава столкнулись два легкомоторных самолета. Один пилот погиб, другой – в больнице с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям.
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По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.
В Румынии во время тренировочного полета столкнулись легкомоторные самолеты: видео
Источник: 24 Канал
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