Авария на АЭС в Румынии произошла недалеко от границы с Украиной

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции – второй энергоблок АЭС "Чернавода" автоматически отключился от национальной энергетической системы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", станция сейчас работает с одним реактором.

Оператор АЭС компания "Nuclearelectrica" заявила, что остановка блока АЭС произошла из-за проблемы в его электрической системе. Но это не повлияло на ядерную безопасность атомной электростанции.

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25 марта из-за неполадок в одной из систем также останавливали первый блок АЭС. Но оператор "Nuclearelectrica" заверил, что эти случаи не связаны между собой.

Как известно, румынская АЭС "Чернавода" расположена в 180 километрах от границы с Украиной. И в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве объяснили, что украинцам не стоит беспокоиться – никакого влияния на радиационный фон в Украине в результате этой аварии нет.