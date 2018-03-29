Аварія на АЕС у Румунії сталась неподалік кордону з Україною

У румунському місті Чернаводе сталася аварія на атомній електростанції – другий енергоблок АЕС "Чорнавода" автоматично відключився від національної енергетичної системи.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", станція наразі працює з одним реактором.

Оператор АЕС компанія "Nuclearelectrica" заявила, що зупинка блоку АЕС сталася через проблеми в його електричній системі. Але це не вплинуло на ядерну безпеку атомної електростанції.

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25 березня через неполадки в одній із систем також зупиняли перший блок АЕС. Але оператор "Nuclearelectrica" запевнив, що ці випадки не пов'язані між собою.

Як відомо, румунська АЕС "Чорнавода" розташована у 180 кілометрах від кордону з Україною. Та у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві пояснили, що українцям не варто перейматися – жодного впливу на радіаційний фон в Україні внаслідок цієї аварії.