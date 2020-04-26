Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году в фотографиях

Самая большая техногенная авария в истории – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. С разницей в две секунды произошли два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. 24 канал предлагает вспомнить события того дня в фото.

Уже прошло 34 года со дня взрывов на Чернобыльской атомной электростанции. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30 – 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

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В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тысяч человек. Точное количество жертв аварии на ЧАЭС до сих пор неизвестно – от нескольких тысяч до 100 тысяч человек.



Чернобыль до сих пор остается зоной отчуждения / Архивные фото



Ликвидаторы / Архивные фото



К ликвидации аварии привлекли пожарных со всего СССР / Архивные фото



Взрывы произошли в четвертом блоке атомной электростанции / Архивные фото



Авария произошла 34 года назад / Архивные фото



Радиоактивное загрязнение дошло и до Швеции, Финляндии и Норвегии / Архивные фото

Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России.

Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.