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      Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году в фотографиях

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      34 года со дня трагедии, унесшей жизни более тысячи людей
      34 года со дня трагедии, унесшей жизни более тысячи людей / news.bigmir.net

      Самая большая техногенная авария в истории – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. С разницей в две секунды произошли два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. 24 канал предлагает вспомнить события того дня в фото.

      Уже прошло 34 года со дня взрывов на Чернобыльской атомной электростанции. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30 – 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

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      В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тысяч человек. Точное количество жертв аварии на ЧАЭС до сих пор неизвестно – от нескольких тысяч до 100 тысяч человек.

      ЧАЕС
      Чернобыль до сих пор остается зоной отчуждения / Архивные фото


      Ликвидаторы / Архивные фото


      К ликвидации аварии привлекли пожарных со всего СССР / Архивные фото


      Взрывы произошли в четвертом блоке атомной электростанции / Архивные фото


      Авария произошла 34 года назад / Архивные фото


      Радиоактивное загрязнение дошло и до Швеции, Финляндии и Норвегии / Архивные фото

      Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России.

      Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Пожар Чернобыль Экология Взрыв
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