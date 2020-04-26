Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році у фотографіях

Найбільша техногенна аварія в історії – аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році. З різницею в дві секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. 24 канал пропонує згадати події того дня у фото.

Уже минуло 34 роки з дня вибухів у Чорнобильській атомній електростанції. Сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, становила 50 мільйонів кюрі. Це в 30 – 40 разів більше, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

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У 1986 році із зони відчуження евакуювали близько 250 тисяч осіб. Точна кількість жертв від аварії на ЧАЕС досі не відома – від декількох тисяч до 100 тисяч людей.



Чорнобиль досі залишається зоною відчуження / Архівні фото



Ліквідатори / Архівні фото



До ліквідації аварії залучили пожежників з усього СРСР / Архівні фото



Вибухи сталися у четвертому блоці атомної електростанції / Архівні фото



Аварія на ЧАЕС сталась 34 роки тому / Архівні фото



Радіоактивне забруднення дійшло й до Швеції, Фінляндії та Норвегії / Архівні фото

Радіоактивному опромінюванню піддалися близько 8,4 мільйона мешканців Білорусі, України та Росії.

Непридатними для проживання залишилися 150 тисяч квадратних кілометрів довкола Чорнобильської АЕС.