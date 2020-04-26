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      Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році у фотографіях

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      34 роки з дня трагедії, яка забрала життя понад тисячі людей
      34 роки з дня трагедії, яка забрала життя понад тисячі людей / news.bigmir.net

      Найбільша техногенна аварія в історії – аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році. З різницею в дві секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. 24 канал пропонує згадати події того дня у фото.

      Уже минуло 34 роки з дня вибухів у Чорнобильській атомній електростанції. Сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, становила 50 мільйонів кюрі. Це в 30 – 40 разів більше, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році. 

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      У 1986 році із зони відчуження евакуювали близько 250 тисяч осіб. Точна кількість жертв від аварії на ЧАЕС досі не відома – від декількох тисяч до 100 тисяч людей. 

      ЧАЕС
      Чорнобиль досі залишається зоною відчуження / Архівні фото


      Ліквідатори / Архівні фото


      До ліквідації аварії залучили пожежників з усього СРСР / Архівні фото


      Вибухи сталися у четвертому блоці атомної електростанції / Архівні фото


      Аварія на ЧАЕС сталась 34 роки тому / Архівні фото


      Радіоактивне забруднення дійшло й до Швеції, Фінляндії та Норвегії / Архівні фото

      Радіоактивному опромінюванню піддалися близько 8,4 мільйона мешканців Білорусі, України та Росії. 

      Непридатними для проживання залишилися 150 тисяч квадратних кілометрів довкола Чорнобильської АЕС.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль Екологія Вибух
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