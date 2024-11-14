Крім вищезгаданого, синоптики застерігають про ожеледицю у частині областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

Погода в Україні 15 листопада буде хмарною, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни, крім півдня, синоптики прогнозують подекуди ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі сягатиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікується від 0 до 5 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3
  • Ужгород +2...+4
  • Львів +2...+4
  • Івано-Франківськ +2...+4
  • Тернопіль +1...+3
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +2...+4
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +1...+3
  • Вінниця +3...+5
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +5...+7
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький +2...+4
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +1...+3
  • Суми +1...+3
  • Полтава +1...+3
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +1...+3.


Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / Укргідрометцентр