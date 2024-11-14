Кроме вышеупомянутого, синоптики предостерегают о гололедице в части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
Погода в Украине 15 ноября будет облачной, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны, кроме юга, синоптики прогнозируют местами гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
По данным Укргидрометцентра, температура ночью будет достигать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в южной части столбики термометров будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +1...+3
- Ужгород +2...+4
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +1...+3
- Винница +3....+5
- Одесса +6...+8
- Николаев +6...+8
- Херсон +5...+7
- Симферополь +6...+8
- Кропивницкий +2...+4
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +1...+3
- Сумы +1...+3
- Полтава +1...+3
- Днепр +2...+4
- Запорожье +4...+6
- Донецк +3...+5
- Луганск +2...+4
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / Укргидрометцентр