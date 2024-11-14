Кроме вышеупомянутого, синоптики предостерегают о гололедице в части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Время Jingle Bells и зимней сказки: ночью Украину продолжило засыпать снегом

Какой будет погода в Украине

Погода в Украине 15 ноября будет облачной, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны, кроме юга, синоптики прогнозируют местами гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью будет достигать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в южной части столбики термометров будут колебаться от 4 до 9 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +1...+3
  • Ужгород +2...+4
  • Львов +2...+4
  • Ивано-Франковск +2...+4
  • Тернополь +1...+3
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +2...+4
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +1...+3
  • Винница +3....+5
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +5...+7
  • Симферополь +6...+8
  • Кропивницкий +2...+4
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +1...+3
  • Сумы +1...+3
  • Полтава +1...+3
  • Днепр +2...+4
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +1...+3.


Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / Укргидрометцентр