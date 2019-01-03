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      Авария на железной дороге в Дании: количество погибших увеличилось

      54 Читати новину українською
      Авария на железной дороге в Дании
      Авария на железной дороге в Дании / Фото из открытых источников

      До 8 возросло число погибших в результате аварии на железной дороге в Дании. Из-за сильных повреждений идентифицировать удалось пока лишь тела 4 человек.

      Ранее 24 канал сообщал, что 2 декабря в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение. По предварительной информации, погибли 6 человек.

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      3 января стало известно о гибели еще 2 человек, которые находились в поезде на момент столкновения, передает "Радио Свобода".

      Между тем, правоохранители сообщили, что идентифицировали тела четырех погибших. В полиции говорят, что сильное повреждение поезда усложняет процесс расследования.

      Кроме этого, главной версией о причине аварии считают то, что в пассажирский поезд попал неизвестный объект. Вероятнее всего, речь идет о грузе, с пассажирского поезда, который проезжал мимо.

      Всего в пассажирском поезде находился 131 человек.

      Эту железнодорожную аварию называют крупнейшей в Дании за 30 лет.

      Теги: Жертвы Дания Железная дорога Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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