Авария на железной дороге в Дании: количество погибших увеличилось

До 8 возросло число погибших в результате аварии на железной дороге в Дании. Из-за сильных повреждений идентифицировать удалось пока лишь тела 4 человек.

Ранее 24 канал сообщал, что 2 декабря в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение. По предварительной информации, погибли 6 человек.

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3 января стало известно о гибели еще 2 человек, которые находились в поезде на момент столкновения, передает "Радио Свобода".

Между тем, правоохранители сообщили, что идентифицировали тела четырех погибших. В полиции говорят, что сильное повреждение поезда усложняет процесс расследования.

Кроме этого, главной версией о причине аварии считают то, что в пассажирский поезд попал неизвестный объект. Вероятнее всего, речь идет о грузе, с пассажирского поезда, который проезжал мимо.

Всего в пассажирском поезде находился 131 человек.

Эту железнодорожную аварию называют крупнейшей в Дании за 30 лет.