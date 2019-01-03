Аварія на залізниці у Данії: кількість загиблих збільшилась

До 8 зросла кількість загиблих в результаті аварії на залізниці у Данії. Через сильні пошкодження ідентифікувати вдалося поки лише тіла 4 осіб.

Раніше 24 канал повідомляв, що 2 грудня у Данії на мосту Сторебілт, що з'єднує острови Фюн і Зеландія сталася масштабна залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування. За попередньою інформацією, загинуло 6 осіб.

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3 січня стало відомо про загибель ще 2 осіб, які перебували в потязі на момент зіткнення, передає "Радіо Свобода".

Тим часом, правоохоронці повідомили, що ідентифікували тіла чотирьох загиблих. У поліції кажуть, що сильне пошкодження поїзда ускладнює процес розслідування.

Окрім цього, головною версією про причини аварії вважають те, що у пасажирський поїзд влучив невідомий об'єкт. Найімовірніше, йдеться про вантаж, із пасажирського поїзда, який проїжджав повз.

Загалом у пасажирському поїзді перебувала 131 людина.

Цю залізничну аварію називають найбільшою в Данії за 30 років.