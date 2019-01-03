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      Аварія на залізниці у Данії: кількість загиблих збільшилась

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      Аварія на залізниці у Данії
      Аварія на залізниці у Данії / фото з відкритих джерел

      До 8 зросла кількість загиблих в результаті аварії на залізниці у Данії. Через сильні пошкодження ідентифікувати вдалося поки лише тіла 4 осіб.

      Раніше 24 канал повідомляв, що 2 грудня у Данії на мосту Сторебілт, що з'єднує острови Фюн і Зеландія сталася масштабна залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування. За попередньою інформацією, загинуло 6 осіб.

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      3 січня стало відомо про загибель ще 2 осіб, які перебували в потязі на момент зіткнення, передає "Радіо Свобода".

      Тим часом, правоохоронці повідомили, що ідентифікували тіла чотирьох загиблих. У поліції кажуть, що сильне пошкодження поїзда ускладнює процес розслідування.

      Окрім цього, головною версією про причини аварії вважають те, що у пасажирський поїзд влучив невідомий об'єкт. Найімовірніше, йдеться про вантаж, із пасажирського поїзда, який проїжджав повз.

      Загалом у пасажирському поїзді перебувала 131 людина.

      Цю залізничну аварію називають найбільшою в Данії за 30 років.

      Теги: Жертви Аварії та ДТП Залізниця Данія
      Джерело: 24 Канал
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